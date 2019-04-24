، "غرفة الشرقية" تشارك في فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري "الفرنشايز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحتضن عددًا من المؤسسات الاستثمارية والمالية والمانحة للامتياز

تشارك غرفة الشرقية في تنظيم فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري (الفرنشايز)، في نسخته الثانية كشريك استراتيجي، الذي ينطلق تحت رعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية غدًا الخميس ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بمركز معارض الظهران اكسبو.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن مشاركة الغرفة في هذه الفعالية تدخل ضمن نطاق التوجه العام للغرفة في التواصل مع كل الجهات الحكومية والأهلية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وما يحقق فعالية القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

وأشاد "الخالدي" بالبرنامج العلمي للمعرض الذي يشمل عددًا من ورش العمل، تدعم فكرة "الامتياز التجاري"، وتسلط الضوء على مبادئه القانونية وسبل توطينه بالمملكة وكيفية اختيار مشروع الامتياز الأفضل خصوصًا أن مشاركة عددٍ من الجهات المعنية في هذا البرنامج من قِبل الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وبنك التنمية الاجتماعية، فضلاً عن عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن.

ويشارك في المعرض عددٌ من المؤسسات الاستثمارية والمالية، وبعض الشركات العالمية المانحة للامتياز، فضلاً عن المؤسسات الاستشارية والمصارف المحلية، مما يجعل المعرض محطة مهمة لدعم نشاط الامتياز التجاري.

ويهدف المعرض إلى النهوض بصناعة الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وذلك لمواكبة توجه المملكة بالتحول الوطني وفقًا لرؤية 2030، وكذلك فتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال الشباب للحصول على فرص محلية وعالمية، من خلال تبادل الخبرات مع الشركات المختصة بالامتيازات التجارية من خلال الاطلاع على التجارب الناجحة التي سوف يتم تسليط الضوء عليها في المعرض والاستفادة منها.

ويُعد المعرض فُرصة للعلامات التجارية الوطنية لزيادة مساحة نشاطها داخل المملكة، وتصدير العلامات المتميزة منها إلى الأسواق الخارجية، ويُتيح المجال أيضًا لدخول استثمارات أجنبية تحت مظلة الامتياز التجاري مما يخلق فُرصًا وظيفية جديدة، وجذبًا لرؤوس أموال أجنبية إضافية.

ويُقام ضمن فعاليات المعرض برنامج علمي يتضمن عددًا من الجلسات الحوارية مع أصحاب علامات تجارية معروفة، يتم من خلالها استعراض بعض التجارب الناجحة، وتقديم استشارات مجانية حول كل ما يتعلق بالامتيازات التجارية وخطوات الإنتاج، وغير ذلك.

ويعقد ضمن البرنامج العلمي ـ عددٌ من ورش العمل تناقش العديد من الموضوعات التي تخص قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) وكيفية بناء العلامة التجارية التي تتناسب مع المشروع، ومراقبة المخاطر لرأس المال، وبناء الخطط التسويقية، وشرح اللوائح القانونية المنظمة لهذا النوع من النشاط التجاري.