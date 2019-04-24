، القيادة تهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن نبعث لكم - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لزيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".
القيادة تهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن نبعث لكم - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لزيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
09:50 PM
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن نبعث لكم - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لزيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".
، القيادة تهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ،
المصدر : الخليج 365
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