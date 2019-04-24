، تفاصيل حادث "معلمات الليث".. 3 غادرن المستشفى و3 منوّمات وواحدة حُولت لجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قائد المركبة الأخرى لا يزال منوّماً.. والإصابات كسور

قال المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي، إن مستشفى الليث استقبل صباح اليوم تسع حالات، إثر حادث مروري تعرضت له عدد من المعلمات شرقي الليث، مشيراً إلى أنه تم تنويم أربع حالات بينهم ثلاث معلمات تتراوح إصاباتهن بين الخفيفة والمتوسطة، ولا زلن يتلقين الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي بالمستشفى.

وأكد أنه تم خروج أربع حالات، وتحويل حالة واحدة لمعلمة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، حيث تعاني من كسر في كاحل القدم اليمنى.

وكشفت مصادر طبية لـ"الخليج 365" عن أن الحادث الذي خلّف تسع حالات، منها أربع خضعوا للتنويم في مستشفى الليث بينها ثلاث معلمات وقائد المركبة الأخرى وهو مواطن، وأربع حالات غادرت المستشفى في ساعة متأخرة من مساء الليلة؛ بينها ثلاث معلمات وسائقهن، فيما تم تحويل معلمة تشتكي من كسر بالقدم اليمنى إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وتنوعت إصابات المنومات ما بين جروح متفرقة في أنحاء الجسم، إلى جانب رضوض، بمن فيهم قائد المركبة التي اصطدمت بسيارة المعلمات.

وكان حادث مروري وقع اليوم على طريق "غميقة- العين الحارة" شرقي محافظة الليث، بين مركبتين إحداهما "فان" تقل سبع معلمات وسائقهن، والأخرى من نوع "جيب شاص" يقودها أحد المواطنين؛ نتج عنه إصابة السبع معلمات والسائق وقائد المركبة الأخرى، بإصابات تراوحت بين الكسور والرضوض، حيث تم نقل ثماني حالات إلى مستشفى الليث العام عن طريق الهلال الأحمر، بينما تم نقل المواطن صاحب "الجيب" عن طريق مواطن آخر، نظراً لتأخر وصول سيارات الإسعافات.

من جانب آخر، طالب مواطنون باستحداث مركز للهلال الأحمر شرقي الليث، ليسهل من خلاله الوصول إلى الحوادث المرورية التي تقع شرقي المحافظة بأسرع وقت، دون الانتظار لساعات حتى وصول الفرق من الليث.