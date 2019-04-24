، إغلاق مدرسة بنات بالليث لقلة عدد الطالبات.. ومطالبات بالتراجع عن القرار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقرب مدرسة تبعد 35 كيلومتراً

قرّرت الإدارة التعليمية بمحافظة الليث إغلاق مدرسة الرنيفة المتوسطة والثانوية - بنات - بدءاً من العام الدراسي المقبل، وسط مطالبات من الأهالي بالتراجع عن القرار.

وفي خطاب حصلت "الخليج 365" على نسخة منه- اعتمدت إدارة تعليم الليث إغلاق مدرسة الرنيفة المتوسطة والثانوية - بنات -، بناءً على قرار الإدارة العامة للتخطيط المدرسي بالوزارة بإغلاق المدارس لقلة عدد الطلاب بها، وبناءً على تعميم حركة النقل الخارجي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وآلية سد العجز. وتضمن نقل معلمي المدرسة المغلقة داخل القطاع.

من جانب آخر؛ طالب عدد من أولياء أمور الطالبات بقرية الرنيفة التابعة لمحافظة الليث وإحدى قراها الواقعة شمالاً، المسؤولين في وزارة التعليم، بالعدول عن قرار إغلاق مدرستهم الوحيدة في القرية والتي أنشئت عام 1412، أي قبل ثلاثة عقود.

وأشاروا إلى أن أقرب مدرسة تبعد عنهم حوالي 35 كيلومتراً في يلملم، حيث الطريق إليها لم تتم سفلتته بشكل كامل، فضلاً عن أنه يشقّ ويقطع عدة أودية ما تشكَّل خطراً محتوماً على أرواح الطالبات لاسيما وقت هطول الأمطار وجريان الأودية.



ولفت أولياء الأمور إلى أن أمر إغلاق المدرسة لم يكن منصفاً إطلاقاً خاصةً أن القرية نائية ولا يوجد بها سوى هذا المجمع فقط، بينما سيتسبب القرار في عزوف السكان من القرية - على حد وصفهم.

يُشار إلى أن المدرسة المزمع إغلاقها تضم 46 طالبة موزعات على ثلاث مراحل، وهو الأمر الذي قاد الإدارة التعليمية إلى إغلاق المدرسة بسبب قلة الطالبات.