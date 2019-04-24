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بادر المدير العام لإدارة تعليم الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بمصافحة رجال الأمن من الدوريات الأمنية والمرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة؛ وذلك لجهودهم في المحافظة على النظام في محيط مدارس منطقة الجوف في فترة الاختبارات النهائية.
جاء ذلك خلال تفقده مدارس المنطقة؛ إذ تفقد اليوم سير الاختبارات النهائية في عدد من المدارس في صوير، وحيَّا جهود قادة ومنسوبي المدارس، بحضور مدير مكتب التعليم بصوير حمود الرويلي.
شاهد.. مدير تعليم الجوف يصافح رجال الأمن خلال تفقده سير الاختباراتمهنا التميمي الخليج 365 2019-04-24
بادر المدير العام لإدارة تعليم الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بمصافحة رجال الأمن من الدوريات الأمنية والمرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة؛ وذلك لجهودهم في المحافظة على النظام في محيط مدارس منطقة الجوف في فترة الاختبارات النهائية.
جاء ذلك خلال تفقده مدارس المنطقة؛ إذ تفقد اليوم سير الاختبارات النهائية في عدد من المدارس في صوير، وحيَّا جهود قادة ومنسوبي المدارس، بحضور مدير مكتب التعليم بصوير حمود الرويلي.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
09:02 PM
ثمَّن جهودهم في المحافظة على النظام وتنظيم المرور بمحيط المدارس
بادر المدير العام لإدارة تعليم الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بمصافحة رجال الأمن من الدوريات الأمنية والمرور وقوة المهمات والواجبات الخاصة؛ وذلك لجهودهم في المحافظة على النظام في محيط مدارس منطقة الجوف في فترة الاختبارات النهائية.
جاء ذلك خلال تفقده مدارس المنطقة؛ إذ تفقد اليوم سير الاختبارات النهائية في عدد من المدارس في صوير، وحيَّا جهود قادة ومنسوبي المدارس، بحضور مدير مكتب التعليم بصوير حمود الرويلي.
، شاهد.. مدير تعليم الجوف يصافح رجال الأمن خلال تفقده سير الاختبارات ،
المصدر : الخليج 365
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