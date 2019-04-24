، القطاع الصحي بـ"بدر": لا صحة لانتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال بالمستشفى العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه لا توجد حالات وبائية في نطاق المحافظة

نفى القطاع الصحي في محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة ما تم تداوله حول انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال في مستشفى بدر العام، ووفاة طفل بذلك الفيروس، مؤكدًا أن ما يتم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأوضح القطاع الصحي بمحافظة بدر في بيان صحفي أنه إشارة لما تم تداوله هذه الأيام حول انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال في مستشفى بدر العام، ووفاة طفل بهذا الفيروس، فإن ما يتم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلاً. مؤكدًا أنه لا توجد حالات وبائية في نطاق محافظة بدر.