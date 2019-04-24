محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة أبولا البرتغالية الشهيرة إن ناديي النصر السعودي والدحيل القطري لا يزالان يبديان اهتمامهما بضم البيروفي أندريه كاريلو محترف نادي الهلال الذي ينتهي عقد إعارته مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي. وقالت الصحيفة إن الثلاثي، الهلال والنصر السعوديين والدحيل القطري يأملان في ضم الجناح البيروفي وإن النصر سيرسل عرضاً رسمياً لإدارة نادي بنفيكا لأجل ضم اللاعب. وكشفت الصحيفة عن أن الهلال قد دفع نحو 3 ملايين يورو للحصول على اللاعب مدة عام وأنهم يودون تفعيل خيار شراء اللاعب بصورة نهائية نظير مبلغ 15 مليون يورو كون اللاعب يعد مطلباً أساسياً لجماهير الفريق. "Abola" البرتغالية: "النصر" لا يزال مهتماً بضم "كاريلو" محترف "الهلال" محمد السيّد الخليج 365 2019-04-24 قالت صحيفة أبولا البرتغالية الشهيرة إن ناديي النصر السعودي والدحيل القطري لا يزالان يبديان اهتمامهما بضم البيروفي أندريه كاريلو محترف نادي الهلال الذي ينتهي عقد إعارته مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي. وقالت الصحيفة إن الثلاثي، الهلال والنصر السعوديين والدحيل القطري يأملان في ضم الجناح البيروفي وإن النصر سيرسل عرضاً رسمياً لإدارة نادي بنفيكا لأجل ضم اللاعب. وكشفت الصحيفة عن أن الهلال قد دفع نحو 3 ملايين يورو للحصول على اللاعب مدة عام وأنهم يودون تفعيل خيار شراء اللاعب بصورة نهائية نظير مبلغ 15 مليون يورو كون اللاعب يعد مطلباً أساسياً لجماهير الفريق. Advertisements 24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440 08:57 PM قالت صحيفة أبولا البرتغالية الشهيرة إن ناديي النصر السعودي والدحيل القطري لا يزالان يبديان اهتمامهما بضم البيروفي أندريه كاريلو محترف نادي الهلال الذي ينتهي عقد إعارته مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي. وقالت الصحيفة إن الثلاثي، الهلال والنصر السعوديين والدحيل القطري يأملان في ضم الجناح البيروفي وإن النصر سيرسل عرضاً رسمياً لإدارة نادي بنفيكا لأجل ضم اللاعب. وكشفت الصحيفة عن أن الهلال قد دفع نحو 3 ملايين يورو للحصول على اللاعب مدة عام وأنهم يودون تفعيل خيار شراء اللاعب بصورة نهائية نظير مبلغ 15 مليون يورو كون اللاعب يعد مطلباً أساسياً لجماهير الفريق. ، "Abola" البرتغالية: "النصر" لا يزال مهتماً بضم "كاريلو" محترف "الهلال" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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