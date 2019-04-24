محمد بن مسعود - الدمام - مصادر ميدانية: انفجارات كبيرة وتصاعُد أعمدة الدخان بشكل مكثف دمَّر تحالف دعم الشرعية غرفة اتصالات متطورة، ومخزن أسلحة، يخصان المليشيات الحوثية في مديرية ساقين في محافظة صعدة (معقل مليشيات الحوثي الإرهابية). وشنت مقاتلات التحالف غارتين على غرفة اتصالات ومخزن كبير للأسلحة، يتبعان للمليشيات الإرهابية في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، وفقًا لـ"الحدث". كما أشار إلى أن الغارتين دمَّرتا غرفة الاتصالات ومخزن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع مَن بداخلهما من عناصر. وكشفت مصادر ميدانية عن وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعُد أعمدة الدخان بشكل كبير، ولفترة طويلة نسبيًّا. "التحالف" يدمِّر غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للحوثيين في صعدة محمد المواسي الخليج 365 2019-04-24 دمَّر تحالف دعم الشرعية غرفة اتصالات متطورة، ومخزن أسلحة، يخصان المليشيات الحوثية في مديرية ساقين في محافظة صعدة (معقل مليشيات الحوثي الإرهابية). وشنت مقاتلات التحالف غارتين على غرفة اتصالات ومخزن كبير للأسلحة، يتبعان للمليشيات الإرهابية في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، وفقًا لـ"الحدث". كما أشار إلى أن الغارتين دمَّرتا غرفة الاتصالات ومخزن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع مَن بداخلهما من عناصر. Advertisements وكشفت مصادر ميدانية عن وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعُد أعمدة الدخان بشكل كبير، ولفترة طويلة نسبيًّا. 24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440 08:50 PM مصادر ميدانية: انفجارات كبيرة وتصاعُد أعمدة الدخان بشكل مكثف مصادر ميدانية: انفجارات كبيرة وتصاعُد أعمدة الدخان بشكل مكثف دمَّر تحالف دعم الشرعية غرفة اتصالات متطورة، ومخزن أسلحة، يخصان المليشيات الحوثية في مديرية ساقين في محافظة صعدة (معقل مليشيات الحوثي الإرهابية). وشنت مقاتلات التحالف غارتين على غرفة اتصالات ومخزن كبير للأسلحة، يتبعان للمليشيات الإرهابية في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، وفقًا لـ"الحدث". كما أشار إلى أن الغارتين دمَّرتا غرفة الاتصالات ومخزن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع مَن بداخلهما من عناصر. وكشفت مصادر ميدانية عن وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعُد أعمدة الدخان بشكل كبير، ولفترة طويلة نسبيًّا. ، "التحالف" يدمِّر غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للحوثيين في صعدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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