، "السديس" يدشِّن الحملة الإعلامية لإدارة الإعلام والاتصال "إعلام بروح الحرمين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحث مع أئمة وخطباء المسجد الحرام استعداداتهم لموسم رمضان

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الحملة الإعلامية لإدارة الإعلام والاتصال "إعلام بروح الحرمين"، التي تتضمن عددًا من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تبرز جهود ولاة الأمر – حفظهم الله – في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، الدكتور سالم بن علي عريجة، أن هذه الحملة مستمرة ومتجددة، وتعتبر انطلاقة لأعمال إدارة الإعلام والاتصال خلال موسم رمضان المبارك، وجاءت بحلة جديدة عبر التوسع في استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.

وأفاد بأن هناك العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والاستضافات الخارجية لعدد كبير من الشخصيات والقنوات والوسائل الإعلامية التي نسعى من خلالها لإبراز جهود ولاة الأمر – حفظهم الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والصورة المشرقة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

لافتًا إلى أن هذه الحملة تحمل العديد من الأهداف النبيلة، تتمثل في إبراز جهود الدولة – رعاها الله - في العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين، وتسعى من خلالها إدارة الإعلام والاتصال لتعزيز قيم تعظيم المسجد الحرام لدى العاملين بالحرمين الشريفين، وتوعية المجتمع وقاصدي بيت الله الحرام بتعظيم مكانة الحرمين.

كما بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ مع أئمة وخطباء المسجد الحرام استعداداتهم لموسم رمضان، إلى جانب مناقشة جدول وترتيب صلاتَي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك. وهنأهم على صدور اللائحة التنظيمية للأئمة والمؤذنين بالحرمين الشريفين التي أقرها مجلس الوزراء.

وأكد أن اللائحة ستكون خير معين لهم في أداء مهامهم، وهي تمثل الرعاية العظيمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالحرمين وأئمتهما وعلمائهما وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.