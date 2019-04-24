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انت الان تتابع تفاصيل خبر مرشح لرئاسة أمريكا: يجب إعادة النظر في علاقتنا بالسعودية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 08:41 مساءً - قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المرشح للرئاسة الأمريكية، إن على واشنطن إعادة النظر في علاقاتها مع السعودية، على خلفية الإعدامات التي تنفذها.
وذكر ساندرز في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن "الإعدامات الجماعية في السعودية تؤكد ضرورة إعادة تعريف علاقتنا بالنظام الاستبدادي في المملكة".
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية، بعد إدانتهم بـ"قضايا الإرهاب".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان الداخلية، أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة (...)".
وادَّعت أن إعدام هؤلاء كان "لتبنِّيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية (...)".
وفي 10 أبريل الجاري، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام، بعد كلٍّ من الصين وإيران.
ويواجه حالياً العشرات من معتقلي الرأي في المملكة مطالب قضائية بتنفيذ حكم الإعدام أو ما تسميه "القتل تعزيراً"، بعد اتهامهم بتهم "الإرهاب" و"العمالة" و"الخيانة".
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