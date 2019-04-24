شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يمنح 60 مواطنًا و28 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة والان مع التفاصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ28 مقيمًا؛ لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات؛ هم: بندر محمد القطاع، ويوسف علي محمد مري، وعدنان عبدالعلي، وحسن عبدالجواد طه، وأسامة مرزوق أبو جامع، وماهر محمد مصطفى بركسية، وإسماعيل علي فتيني سالم بس، وأحمد محمود علي أبو زر، ومعتصم محمد منيب سكجها، وجوجو أوجستين أوجستين، وعماد محمود قصاب، وطارق رضوان الحزوني، وغازي أحمد سعد الدين، ومحمد هشام صالح، ورفيق أيوب الإسلام علي مياه، ومنذر حسين عبدالحميد الدقس، وأحمد صالح شيخان الجابري، ومحمد نافيد فقير محمد، وعدنان عبدالله باحويرث، وأشرف لطفي موعد، ومحمد أحمد محمد ميري، وعبدالله محمد محرز الزريقي، وخالد خضر عرابي، وعمار محمود قصاب، ومحمد بسام، ورامي داود علي، وهاني بشير نبهان جبارة، ويحيى طالع يحيى الدريني.