السعودية | الربيعة يلتقي المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:58 مساءً, 24 أبريل 2019 م المناطق - واس التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني ، وذلك ضمن زيارة معاليه للجمهورية اللبنانية .

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز والمكتب لتقديم المساعدات للمحتاجين اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

وأثنى لازاريني على جهود المملكة ممثلة بالمركز المميزة لتقديم العون الإنساني للمتضررين في شتى أنحاء العالم.

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