شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزيرة مالية نيجيريا سابقاً رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:53 مساءً, 24 أبريل 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة مالية جمهورية نيجيريا الاتحادية سابقاً رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات نجوزي اوكونجو ايويلا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزيرة مالية نيجيريا سابقاً رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.