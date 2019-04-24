شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متدرب يصقلون مهاراتهم في معسكر طويق السيبراني والان نبدء بالتفاصيل
ويمتد المعسكر لثلاثة أشهر ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني مثل الشبكات، وتطبيقات الويب، ولغات البرمجة، وصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة، إلى جانب تعليمهم طرق وتقنيات اختبار الاختراق وأبرز المنهجيات والأدوات المستخدمة فيه، كما يهدف إلى ضمان إلمام المتدرب بأنماط حدوث الحوادث الرقمية وأفضل الممارسات المهنية لطرق الاستجابة السريعة لها، وأساليب القيام بتحقيق جنائي رقمي على المصادر الرقمية المختلفة مثل الأجهزة، والشبكات الحاسوبية، والخوادم، وأخيرًا كيفية بناء معامل افتراضية لفحص البرمجيات الضارة وأساليب تحليلها والكشف عن وظائفها وتحديد مصادرها.
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