فيديو.. مقدم برنامج يفضح سماسرة خادمات على الهواء مباشرة

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض برنامج تم، الذي يذاع على القناة السعودية، مجددًا، ملف سماسرة الخادمات خاصة مع حلول شهر رمضان، ورغبة الكثير من العائلات في خادمة للمساعدة في أعمال المنزل.

وقام مقدم البرنامج بالتفاوض مع إحدى سماسرة الخادمات من جنسية إفريقية من خلال اتصال هاتفي على الهواء مباشرة.

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وبدت السمسارة تقدّم عروضها بكل أريحية، مع مقدم البرنامج، دون خوف من رقابة أو كمين تخشاه لضبطها، إذ أكدت أن مرتبات الخادمات لديها تبلغ ثلاثة آلاف ريال لشهر رمضان المبارك، فيما تقل الرواتب بعد انتهاء رمضان إلى ألفي ريال للشهر، مؤكدة أن هناك سائقين يقومون بإيصالها إلى منازل طالبي الخادمة دون عناء، مقابل حصولهم على مبلغ مائتي وخمسين ريالًا.

وعلق مقدم البرنامج بقوله: “من أمن العقوبة أساء الأدب”، فيما بيّنت السمسارة خلال مفاوضتها أنها تسكن بحي البطحاء، ولن يستغرق إرسال الخادمة الوقت القليل، مشيرة إلى أنه بعد إيصالها لطالبها يستطيع اصطحابها مع عائلته دون أن يعترضه أحد من الجهات الأمنية.