حلول تمويل فورية ورقمية للمنشآت من بنك التنمية والمالية

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع وزارة المالية، اليوم، لإيجاد حلول تمويلية رقمية فورية لدعم رواد الأعمال في قطاع المنشئات الصغيرة والناشئة المتخصصة في مجالات التوريد، لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة اعتماد.

ووقع المذكرة من طرف البنك مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب وزارة المالية مستشار وزير المالية مدير عام إدارة الدين العام فهد بن عبدالله السيف للمساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، من خلال منصة (اعتماد) الرقمية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن هذه المذكرة تتميز بتوفير حزمة مبتكرة من حلول الأعمال لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص المتولدة من المشتريات الحكومية في منصة اعتماد.

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ويبين الراجحي أن مذكرة التعاون تأتي لتخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أبرزها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في تلك المشاريع، مبينًا أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه المذكرة، حيث ستساعد على خفض تكاليف الإنفاق الحكومي على المشتريات الحكومية وتزيد من سرعة التوريد والتنفيذ للمشاريع الحكومية.

من جهته، أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية أن المذكرة تم توقيعها لبناء علاقة إستراتيجية بين البنك ووزارة المالية لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة اعتماد، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، مؤكدًا أن هذا المنتج استثنائي ومبتكر من البنك، وسيكون له أثر عالٍ لتوفير السيولة السريعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لـ12 ألف عطاء سنويًّا بقيمة تصل لـ2 مليار ريال.

وبين الراشد أن مذكرة التعاون تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في المشاريع عبر منصة اعتماد.

وفي جانب آخر وضمن أعمال مؤتمر القطاع المالي، سيعلن بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائه، غدًا الخميس عن تقديم عدة منتجات تمويلية متخصصة ضمن مخصصات مالية تفوق مليار ريال، حيث سيتم تدشين المنتج التمويلي “أسس” بالتعاون مع هيئة مدن لتمكين الصناعة عن طريق حزمة المصانع الجاهزة بمحفظة مالية تبلغ 650 مليون ريال لـ تمويل ودعم 300 مصنع، بالإضافة إلى تدشين المنتج التمويلي “عائد” بالتعاون مع شركة سابك لتعزيز مساهمة المشاريع الناشئة والصغيرة في المحتوى المحلي بمحفظة مالية تبلغ 400 مليون ريال لدعم وتمويل 200 مشروع. عبر منصة نساند لتمكين المحتوى المحلي. كما يشارك البنك في المعرض المصاحب للمؤتمر بعدة فعاليات داخل الجناح المعد لذلك، حيث يقدم خدمة اختبار الوعي المالي للزوار والتسويق للمنتجات التمويلية المتخصصة ضمن القطاعات ذات الأولوية.