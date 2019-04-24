هيئة الاستثمار توقع مع أكثر من 20 صندوقًا حول العالم

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض، إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية” الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة في السوق السعودي، مما سيساهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة.

ووقعت هيئة الاستثمار مع أكثر من 20 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي، إذ تهدف الهيئة عبر هذه المبادرة إلى جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، والتي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.

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وتسمح الرخصة الريادية للسعودية بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على قطاعات معينة مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين وفقًا لرؤية المملكة 2030، لجعل المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية المشاركة في المبادرة، حيث شملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأس مال جريء من السعودية والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وسنغافورة والكويت وعدد من الدول الأخرى.