طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح على هذه المناطق

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية على عدة مناطق غدًا الخميس، بمشيئة الله.

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ونبهت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة ومثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ”نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية، المرتفعات الجنوبية الغربية، مكة المكرمة، والمدينة المنورة”.