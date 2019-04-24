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تنفيذ توصية كليات التربية يدخل يومه الـ ٦٧٦
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
جددت خريجات كليات التربية في مناطق المملكة، مطالبهن بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس الشورى لوزارة الخدمة المدنية، التي تنص على معاملتهن كخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم وتعيينهن.
وعبر وسم ” تنفيذ توصية كليات التربية ٦٧٦” راحت الخريجات يسردن معاناتهن بالرغم من مرور أكثر من 20 عاما على تخرج العديد منهن لكن دون جدوى.
ووجهت الخريجات صرخات استغاثة إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أكدن فيها أن خريجات كليات التربية هن جزء من هذا الكيان العظيم الذي تولى مسؤوليته داعين إياه إلى المبادرة بإنهاء معاناتهن بشكل عاجل وفوري فقد طال الانتظار.
وقالت خريجات كلية التربية : المدارس تعاني عجزا في الكادر التعليمي وتسبب ذلك في ضعف ملموس لمخرجات التعليم ونحن خريجات ومنا من يمتلك الخبرة العملية.
وعبرت الخريجات عن سخطهن من عدم التنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية الأمر الذي تسبب في هذه المعاناة.
يذكر أن وزير التعليم السابق الدكتور أحمد بن محمد العيسى أصدر قراراً يقضي بإيقاف القبول في كليات التربية بداية من عام 1439/ 1440، في كافة برامج إعداد المعلم في مرحلة البكالوريوس سواء كانت تلك البرامج تحت مظلة كلية التربية أو أية كلية أخرى.
ونص التعميم على أن تعوض مقاعد القبول في برامج البكالوريوس لإعداد المعلم التي سيوقف القبول بها بمقاعد في كليات العلوم والآداب وغيرها من الكليات حتى لا يتأثر الحجم الإجمالي للقبول بالجامعة بهذا الإجراء.
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