زخات رعدية على جنوب المملكة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة .. غدًا

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدا، بحيث تستمر دون معدلاتها خلال هذه الفترة من العام ، فيما سيكون الطقس معتدلا على شمال المملكة وحارا نسبياً على بعض المناطق من وسط وشرق المملكة ويكون حارا على باقي المناطق.

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة مع ساعات الظهيرة وحتى ساعات المساء لسقوط زخات رعدية من الأمطار على جنوب غرب المملكة تغزر في بعض المناطق من عسير وجازان.

أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق من شرق ووسط المملكة، بينما تكون جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار في بعض المناطق من جنوب وجنوب غرب المملكة.

وسيكون الطقس معتدلا مع ساعات الليل على معظم المناطق، فيما ستكون الرياح شمالية غربية على شرق ووسط المملكة بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على جنوب وجنوب غرب وأجزاء من شمال غرب المملكة.

وتستمر فرص الأمطار على جنوب غرب المملكة مع الساعات المبكرة من صباح الجمعة حيث تتهيأ الفرصة لتكاثف السحب الماطرة على أجزاء واسعة من غرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء إضافة لأجزاء من وسط المملكة وشرق تبوك، يتوقع أن تشمل الأمطار كلا من المدينة المنورة وأجزاء من جدة ومكة المكرمة بالإضافة إلى المناطق الجبلية الجنوبية الغربية، تكون هذه الأمطار رعدية غزيرة الشدة في بعض الأحيان مع نشاط لافت لسرعة الرياح السطحية. تمتد الهطولات الرعدية تدريجياً لتشمل أجزاء من وسط وشرق المملكة وتشمل العاصمة الرياض.