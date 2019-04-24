صور.. الفريق البلوي يكرم الفائزين بمسابقة حرس الحدود للإبداع والابتكار

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرم مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وبحضور الوفود المشاركة في ورشة العمل رفيعة المستوى حول تنفيذ تعديلات جدة لمدونة السلوك ٢٠١٧ (مواجهة تحديات الأمن البحري من خلال التعاون الإقليمي)، الفائزين بمسابقة حرس الحدود للإبداع والابتكار في نسختها الأولى.

وأوضح مساعد مدير عام حرس الحدود للشؤون البحرية رئيس لجنة المسابقة اللواء البحري حمد بن معيض الجعيد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وإطلاق قدرات القطاعات وتطوير رأس المال البشري ومن هذا المبدأ إتاحة الفرصة لأبناء الوطن في هذا المجال، وحرصاً على تنمية واستثمار قدرات ومواهب منسوبي حرس الحدود والاستفادة منها، ولنشر ثقافة الإبداع والابتكار وجه معالي مدير عام حرس الحدود بإقامة هذه المسابقة تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

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وأضاف أن هذه المسابقة تهدف إلى بناء جيل جديد من المبدعين والمبتكرين، وتدريبهم على مهارات التفكير الإبداعي، وإثراء المعرفة وتنمية التفكير الإيجابي، وتشجيعهم على البحث عن حلول ومنتجات ابتكارية أصيلة، إضافة إلى نشر روح المنافسة وتنمية الدافعية للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية.

من جانبه، أبان المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن لجنة التحكيم وضعت عدداً من مراحل التقييم للمتقدمين، شارك فيها (٣٤)مشاركا و حصل على المركز الأول العريف/ عبدالرحمن بن شيبان طوهري، وحصل على المركز الثاني الفريق المكون من العقيد/ معيض بن دغش آل سعيد، والمقدم/ عيسى بن عبدالرحمن المطيري، والعريف/ أحمد بن منصور عقدي، وجاء في المركز الثالث الرائد/ لطفي بن بريك البشري.

وذكر أن الفائزين حصلوا على درع المسابقة وجوائز نقدية، تكريماً وتحفيزاً لهم ورغبة في حث منسوبي حرس الحدود على العمل والاستعداد للمشاركة في النسخ المقبلة من المسابقة والمشاركات الإقليمية المماثلة.