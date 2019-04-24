شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: 20 ألف أسرة استلمت منازلها.. و28 ألف مواطن حصل على قرضه السكني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، استفادت ٤٠ ألف أسرة من برنامج «سكني»، فيما استلمت ٢٠ ألف أسرة أخرى منازلها.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر تطوير القطاع المالي، لافتاً إلى أن ٢٨ ألف مواطن حصل على قرضه السكني خلال الفترة ذاتها.

وأضاف وزير الإسكان: «أنشأنا مركز بيانات في وزارة الإسكان قادر على قراءة المستقبل بشكل أفضل، من خلال المعطيات المختلفة والمعلومات المقدمة من عدد من الجهات، والاستطلاعات التي ساعدتنا على تحديد نسبة العرض والطلب».