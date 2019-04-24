شكرا لقرائتكم خبر عن «نور»: 400 ألف طلب أغلبها لـ«رياض الأطفال».. و1.38 مليون زيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أدى الإقبال الكبير على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، نظام نور، وتزامن تسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، وكذلك متابعات حركة النقل الداخلي، فضلاً عن إدخال الدرجات لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نتيجة الاختبارات النهائية التي تجري حالياً، إلى التأثير على سرعة أداء خوادم النظام والتسبب في بطء بعض الخدمات التي يقدمها النظام.

وأبانت وزارة التعليم أن نظام نور استقبل في وقت الذروة الأحد الماضي أكثر من 400 ألف طلب متزامن للوصول لخدمات منوعة اختص أغلبها بالتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم.

وتفصيلا للعمليات التي استقبلها النظام، تجاوز عدد مرات الدخول عليه حتى تاريخه أكثر من (1.382.835)، وتجاوز حجم العمليات 1.35 تيرا بايت، تم خلالها تسجيل أكثر من 116 ألف حالة قبول في مرحلتي الروضة والابتدائية، علاوة على استمرار تقديم الخدمات الخاصة بالاختبارات وشؤون المعلمين وغيرها من الخدمات المهمة للميدان التعليمي، بعد تجاوز بطء النظام ومعالجته بشكل سريع.

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وأوضحت الوزارة أنه لمواجهة الضغط على النظام قامت بتفعيل إطار الاستجابة للمخاطر واستمرارية الأعمال وذلك بزيادة طاقته الاستيعابية مؤقتا بما يتماشى مع الحجم الكثيف للطلبات، كما قامت باستنفار كافة الكوادر والموارد المناسبة لمواجهة طلبات التسجيل، فضلا عن الحد من الآثار الناجمة عن الضغط على النظام، ومعالجتها في أسرع وقت.

يذكر أن نظام نور الذي بدأت وزارة التعليم في تطويره رسمياً في شهر صفر 1432 بالشراكة مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) يعتبر واحداً من أكبر الأنظمة الخدمية الخاصة بالتعليم وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية، اعتمادا على التكنولوجيا الأكثر تقدما في مجال الإدارة التعليمية، من خلال قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة مع الأنظمة الأخرى الحالية والمستقبلية.

ومنذ إطلاق النظام الذي صمّم على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التعليم بدول العالم المتقدمة، تجاوز عدد مستخدمي الموقع 10 ملايين مستخدم من بينهم معلمون وإداريون وطلاب وأولياء أمور وقائدو مدارس ومديرو إدارات، وآخرون من القيادات العليا الموجودة في الوزارة.

ويهدف نظام نور إلى الربط الالكتروني بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وقائدي المدارس، كما يمكِّن المعلم والمعلمة من التأكد مباشرة من تدوين الدرجة الصحيحة للطالب والطالبة واعتمادها شخصياً دون الاعتماد على مدخلي النتائج كما في النظام التقليدي السابق، ما عمل على خفَض نسبة الخطأ، أو انعدامها، ومنع الثغرات المتوقعة.

ويوفر النظام الكثير من الخدمات الإلكترونية للمدارس وللمعلمين وللطلاب ولأولياء الأمور، ومنها معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية ومعرفة أولياء الأمور لدرجات أبنائهم لمتابعتهم وتحسين أدائهم التعليمي إضافة إلى التواصل مع أولياء الأمور والطلاب من خلال برنامج الإرسال، الذي يتم من خلاله إرسال نتائج الطلاب فضلا عن تسجيل طلاب مرحلة رياض الأطفال، وكذلك طلاب الصف الأول الابتدائي إلكترونيا من خلال نظام آلي متكامل.