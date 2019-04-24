شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: تطوير البنية الرقمية للارتقاء بـ«الإلكترونية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية، لمواكبة أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وشدد على أهمية خدمة الاتصال عن بعد وإمكانية العمل مع الشركاء في هذا الجانب، وحاجة المنطقة لتعزيز شبكة الإنترنت وتوفير شبكة واسعة من النطاق العريض لتغطية المراكز والقرى والهجر النائية بالمنطقة، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية في مدن المنطقة وإيجاد تقنيات عالية المستوى، موجهًا بتقديم كافة احتياجات الفريق وتسهيل مهمتهم في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة الوفد المكلف من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة لزيارة المنطقة برئاسة المهندس فهد بن حمود العماج، لبحث احتياجاتها، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد.

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من جهة ثانية، استقبل أمير الجوف بمكتبه بالإمارة أمس أعضاء وعضوات لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة.

واعتبر أن لجنة إصلاح ذات البين ساهمت في حل كثير من القضايا، وتبنت نشر ثقافة العفو والإصلاح، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على أن يكون المجتمع السعودي مترابطًا ومتحابًا، لافتًا إلى دور المرأة في هذا الجانب.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية للجنة، وبناء مجتمع متماسك، إلى جانب تقوية الروابط وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع عبر حل النزاعات والتصالح في الخصومات، مستمدة منهجها من تعليم الدين الإسلامي الحنيف.