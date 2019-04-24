فتح التسجيل الالكتروني في 193 مركزا للرعاية النهارية الأهلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفتح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم باب التسجيل الالكتروني للالتحاق بـ193 مركزا للرعاية النهارية الأهلية للعام الدراسي المقبل، وتستمر حتى 6 شوال من العام الحالي.

وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق بالمراكز إمكانية التسجيل عن طريق بوابتها الالكترونية، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحددت الوزارة عددا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة، بحسب المقاييس المعتمدة ممن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد، حيث سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب ألا يكون المستفيد مسجلا في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، إضافة إلى خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول، مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.