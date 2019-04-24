السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة
دشنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلةً في إدارة الخدمات الاجتماعية من خلال وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة بالمسجد النبوي اليوم, عددًا من المصليات الإضافية لذوي القدرات الخاصة , بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.
وأوضح مدير وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة سمير ألفت أن تهيئة هذه المواقع الإضافية و الممرات المؤدية إليها ، تم عن طريق وضع علامات أرضية مخصصة تحدد مواقع تلك المصليات لهذه الفئة الغالية على المجتمع ، بعد أن تم رفع السجاد عنها و تثبيت هذه العلامات في عدد من المواقع المحددة داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية ، و هو الأمر الذي – بعون الله تعالى – يحقق المرونة لهم في الدخول و الصلاة في تلك المواقع و من ثم الخروج من خلال الممرات و المنحدرات المعدة لذلك ، كما جرى تقديم هذه الخدمة بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة بالمسجد النبوي.
وفي ختام التدشين , أكد وكيل الرئيس العام أهمية العناية بالخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة لذوي القدرات الخاصة في جميع المواقع , مؤكداً حرص وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة شؤون المسجد النبوي تدشن مصليات خاصة لذوي القدرات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.