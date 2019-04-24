“currency prices” أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24-4-2019 أمام الجنيه المصري في كافة البنوك...

نتابع معكم جميع التحديثات الخاصة بأسعار العملات الأجنبية، حيث اختلفت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء 24 إبريل ، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض أسعار البيع و الشراء لمختلف العملات العربية و الجنبية لمن أراد الشراء و التحويل، لذلك ضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم كل ماهو جديد .

ومن خلال تلك المقالة وعرب موقعنا”عرب نيوز” سوف نعرض جميع أسعار تعاملات معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، طبقاً لآخر التحديثات، وطبقاً آخر تحديثات كثير من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأربعاء كالاتي :