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صرح المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، اليوم بأن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي "دولية بامتياز، وأن أي تهديد بإغلاقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية".
وأضاف "براون" في حديث مع الصحفيين بوزارة الدفاع اليوم، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن "لدى القوات الأمريكية وشركائها الجاهزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي".
الولايات المتحدة: جاهزون للتصدي لأي تهديدات لوقف الملاحة بمضيق هرمزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
صرح المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، اليوم بأن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي "دولية بامتياز، وأن أي تهديد بإغلاقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية".
وأضاف "براون" في حديث مع الصحفيين بوزارة الدفاع اليوم، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن "لدى القوات الأمريكية وشركائها الجاهزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي".
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
08:29 PM
براون: أي تهديد بإغلاقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية
صرح المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، اليوم بأن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي "دولية بامتياز، وأن أي تهديد بإغلاقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية".
وأضاف "براون" في حديث مع الصحفيين بوزارة الدفاع اليوم، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن "لدى القوات الأمريكية وشركائها الجاهزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي".
، الولايات المتحدة: جاهزون للتصدي لأي تهديدات لوقف الملاحة بمضيق هرمز ،
المصدر : الخليج 365
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