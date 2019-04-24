، الولايات المتحدة: جاهزون للتصدي لأي تهديدات لوقف الملاحة بمضيق هرمز ،

محمد بن مسعود - الدمام - براون: أي تهديد بإغلاقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية

صرح المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، اليوم بأن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي "دولية بامتياز، وأن أي تهديد بإغلاقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية".

وأضاف "براون" في حديث مع الصحفيين بوزارة الدفاع اليوم، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن "لدى القوات الأمريكية وشركائها الجاهزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي".