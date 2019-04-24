، مياه "الشرائع" الآسنة تتدفق بغزارة ومخاوف من تزايدها مع بداية رمضان ،

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لازالت المياه الآسنة في شارع 64 بالشرائع تدمر الطبقة الأسفلتية الحديثة التي انتهت الجهات ذات العلاقة من صيانتها وإعادة تأهيلها دون وجود حل نهائي للمعضلة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات والنتيجة دون حل.
ويتجنب كثير من السائقين استخدام مسار الخدمة على الرغم من وقوع ثلاث جهات أمنية حكومية مهمة عليه بسبب تسرب المياه الآسنة شبه اليومي، مكونة تجمعاً للمياه على امتداد الطريق ووصولاً للطريق الرئيسي، مع وجود تشققات وحفر في الطريق نفسه.
ويزداد حجم المأساة بعد أيام معدودة مع بداية شهر رمضان، والضغط الذي سيقع على الدوائر الحكومية نتيجة زيادة أعداد المنتدبين لتلك القطاعات لخدمة زوار بيت الله.
وكانت "الخليج 365" تناولت معاناة مرتادي شارع 64 في تقارير عدة آخرها قبل أربعة أشهر، وتحديداً في 2018/12/18 بعنوان "أزمة شارع المجاري في شرائع مكة تتفاقم.. ولا حلول"، وتجاوبت بعده الشركة الوطنية للمياه والتي أكدت بدورها أن هناك مقترحاً مع الجهات ذات العلاقة لإزالة الضرر، وسيتم تنفيذه على أرض الواقع.
"الخليج 365" وثقت صوراً للشارع في ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم.
مياه "الشرائع" الآسنة تتدفق بغزارة ومخاوف من تزايدها مع بداية رمضانأحمد العبدالله الخليج 365 2019-04-24
لازالت المياه الآسنة في شارع 64 بالشرائع تدمر الطبقة الأسفلتية الحديثة التي انتهت الجهات ذات العلاقة من صيانتها وإعادة تأهيلها دون وجود حل نهائي للمعضلة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات والنتيجة دون حل.
ويتجنب كثير من السائقين استخدام مسار الخدمة على الرغم من وقوع ثلاث جهات أمنية حكومية مهمة عليه بسبب تسرب المياه الآسنة شبه اليومي، مكونة تجمعاً للمياه على امتداد الطريق ووصولاً للطريق الرئيسي، مع وجود تشققات وحفر في الطريق نفسه.
ويزداد حجم المأساة بعد أيام معدودة مع بداية شهر رمضان، والضغط الذي سيقع على الدوائر الحكومية نتيجة زيادة أعداد المنتدبين لتلك القطاعات لخدمة زوار بيت الله.
وكانت "الخليج 365" تناولت معاناة مرتادي شارع 64 في تقارير عدة آخرها قبل أربعة أشهر، وتحديداً في 2018/12/18 بعنوان "أزمة شارع المجاري في شرائع مكة تتفاقم.. ولا حلول"، وتجاوبت بعده الشركة الوطنية للمياه والتي أكدت بدورها أن هناك مقترحاً مع الجهات ذات العلاقة لإزالة الضرر، وسيتم تنفيذه على أرض الواقع.
"الخليج 365" وثقت صوراً للشارع في ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
08:25 PM
مستمرة منذ 5 سنوات وجهات أكدت أن التنسيق جار وسينفذ على أرض الواقع
لازالت المياه الآسنة في شارع 64 بالشرائع تدمر الطبقة الأسفلتية الحديثة التي انتهت الجهات ذات العلاقة من صيانتها وإعادة تأهيلها دون وجود حل نهائي للمعضلة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات والنتيجة دون حل.
ويتجنب كثير من السائقين استخدام مسار الخدمة على الرغم من وقوع ثلاث جهات أمنية حكومية مهمة عليه بسبب تسرب المياه الآسنة شبه اليومي، مكونة تجمعاً للمياه على امتداد الطريق ووصولاً للطريق الرئيسي، مع وجود تشققات وحفر في الطريق نفسه.
ويزداد حجم المأساة بعد أيام معدودة مع بداية شهر رمضان، والضغط الذي سيقع على الدوائر الحكومية نتيجة زيادة أعداد المنتدبين لتلك القطاعات لخدمة زوار بيت الله.
وكانت "الخليج 365" تناولت معاناة مرتادي شارع 64 في تقارير عدة آخرها قبل أربعة أشهر، وتحديداً في 2018/12/18 بعنوان "أزمة شارع المجاري في شرائع مكة تتفاقم.. ولا حلول"، وتجاوبت بعده الشركة الوطنية للمياه والتي أكدت بدورها أن هناك مقترحاً مع الجهات ذات العلاقة لإزالة الضرر، وسيتم تنفيذه على أرض الواقع.
"الخليج 365" وثقت صوراً للشارع في ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم.
، مياه "الشرائع" الآسنة تتدفق بغزارة ومخاوف من تزايدها مع بداية رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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