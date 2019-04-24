، الأخضر تحت 20 عامًا يعاود تدريباته بمعسكر أبها بعد الفوز على جنوب أفريقيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها والذي يختتمه يوم الجمعة القادم، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب جنوب أفريقيا وديًا أمس الثلاثاء في المباراة التي انتهت لصالح "الأخضر" الشاب بهدف نظيف.
وقسّم الجهاز الفني في بداية الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي المصيف اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تخصصيًا بهدف الإنهاء للاعبي الثلث الهجومي، والبناء من الخلف للاعبي خط الدفاع.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته ضمن معسكره في أبها، تحضيرًا لمواجهة ضيفه منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة في ختام المعسكر المُقام استعدادًا للمونديال.
الأخضر تحت 20 عامًا يعاود تدريباته بمعسكر أبها بعد الفوز على جنوب أفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها والذي يختتمه يوم الجمعة القادم، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب جنوب أفريقيا وديًا أمس الثلاثاء في المباراة التي انتهت لصالح "الأخضر" الشاب بهدف نظيف.
وقسّم الجهاز الفني في بداية الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي المصيف اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تخصصيًا بهدف الإنهاء للاعبي الثلث الهجومي، والبناء من الخلف للاعبي خط الدفاع.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته ضمن معسكره في أبها، تحضيرًا لمواجهة ضيفه منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة في ختام المعسكر المُقام استعدادًا للمونديال.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
08:03 PM
عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها والذي يختتمه يوم الجمعة القادم، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب جنوب أفريقيا وديًا أمس الثلاثاء في المباراة التي انتهت لصالح "الأخضر" الشاب بهدف نظيف.
وقسّم الجهاز الفني في بداية الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي المصيف اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة أمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تخصصيًا بهدف الإنهاء للاعبي الثلث الهجومي، والبناء من الخلف للاعبي خط الدفاع.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته ضمن معسكره في أبها، تحضيرًا لمواجهة ضيفه منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة في ختام المعسكر المُقام استعدادًا للمونديال.
، الأخضر تحت 20 عامًا يعاود تدريباته بمعسكر أبها بعد الفوز على جنوب أفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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