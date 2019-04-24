، بمشاركة واسعة..الجامعة العربية تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرَّمت هذا العام أربعة شخصيات من المملكة ابرزهم المستشار "السلامة"

احتفلت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة"، وبمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الرياضيين والقانونيين والباحثين والمبتكرين والمبدعين العرب وممثلي عدد من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة.

وكرَّمت الجامعة هذا العام أربعة شخصيات؛ من المملكة العربية السعودية المستشار محمد السلامة المشرف على الإعلام الداخلي ورئيس لجنة المخالفات وحقوق المؤلف سابقاً بالمملكة العربية السعودية، باعتباره من أوائل المهتمين بنشر ثقافة الملكية الفكرية وتقديراً لدوره ومشاركاته على مستوى المملكة وخارجها، وكتاباته في ذات المجال.

وقال السلامة إن المملكة إحدى الدول التي تحتفل بهذه المناسبة مع دول كثيرة من العالم في كل عام والتي تصادف قرار تأسيس المنظمة العالمية WIPO ويأتي هذا اليوم لتوعية الجمهور بأهمية الموضوع، وإذ تقام الاحتفالية هذا العام لمناقشة موضوع حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في دعم الرياضة والتوعية بأساليب الحماية لهذه الحقوق ورفع مستوى الوعي بعمليات الغش التجاري للمنتجات الرياضية، وكيفية استغلال نظم تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية في حماية هذه المنتجات.

وأضاف السلامة أن جميع الدول العربية والمملكة من ضمن هذه الدول تفاعلت بتوجيهات من القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مع قطاع حقوق الملكية الفكرية إيماناً بدورها الفاعل في تحقيق التنمية للعالم أجمع. ويبرز هذا الاهتمام من إجراءات اتخذتها المملكة أهمها إنشاء هيئة الملكية الفكرية والدعم اللامحدود في الداخل لهيئة الرياضة.