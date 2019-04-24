محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الأمن العام قرارات بترقية ( ٣٧١٧ ) رجل أمن من كافة الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام. وبهذا القرار ارتفع عدد رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام إلى ٢٤٤٢٧ فرداً من جميع الرتب العسكرية. بقرار مدير الأمن العام.. ترقية ٣٧١٧ رجل أمن من كافة قيادات وإدارات الأمن العام عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-24 أصدر مدير الأمن العام قرارات بترقية ( ٣٧١٧ ) رجل أمن من كافة الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام. وبهذا القرار ارتفع عدد رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام إلى ٢٤٤٢٧ فرداً من جميع الرتب العسكرية. Advertisements 24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440 07:40 PM أصدر مدير الأمن العام قرارات بترقية ( ٣٧١٧ ) رجل أمن من كافة الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام. وبهذا القرار ارتفع عدد رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام إلى ٢٤٤٢٧ فرداً من جميع الرتب العسكرية. ، بقرار مدير الأمن العام.. ترقية ٣٧١٧ رجل أمن من كافة قيادات وإدارات الأمن العام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقرار مدير الأمن العام.. ترقية ٣٧١٧ رجل أمن من كافة قيادات وإدارات الأمن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.