، رئيس مركز الحديثة يُدشن مبادرة "بوابة الوطن خضراء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخصيص 1500 شتلة كدفعة أولى من الأشجار

دشّن رئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد، صباح اليوم، مبادرة التشجير "بوابة الوطن خضراء"، بغرس أول شجرة؛ إيذاناً بانطلاق أعمال التشجير.

جاء ذلك بتوجيه من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف عبدالله بن أحمد الأحمري، وبإشراف ومتابعة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات متعب بن صالح البلوي، وبحضور رئيس بلدية الحديثة المهندس الظمني بن حطاب الرويلي، ومدير إدارة البيئة بمكتب الوزارة بالقريات المهندس ضيف الله الصهيبان، ومدير إدارة الزراعة رازق جولان الشراري.

ويأتي تنفيذ المبادرة ضمن إطار التعاون وتفعيلاً للاتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم تخصيص 1500 شتلة، كدفعة أولى من الأشجار المحلية المتلائمة لبيئة المنطقة لزراعتها على جنبات طريق القريات- الحديثة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون والتكامل مع البلدية لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي وتنسيق الجهود؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي؛ لأهميته في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء.

وجرى تشكيل فريق عمل مشترك من الجهتين لتحديد مكان التشجير ونوع الأشجار وعددها ونظام الري الملائم والآلية المناسبة لري الأشجار والعناية بها، إلى جانب الاتفاق على مهام العناية والصيانة وري الأشجار بعد زراعتها والتنسيق والتعاون لإنجاح مبادرات ومشاريع التشجير الواقعة تحت إشراف البلدية، وتأمين العمالة اللازمة لزراعة الشتلات.