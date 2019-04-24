، أمير المدينة يكرّم 69 متميزاً بجائزة الأمير خالد السديري للتفوق العلمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداً الخميس في الغاط

يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غداً الخميس، بمزرعة الخالدية في محافظة الغاط، الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري، للتفوق العلمي بسدير؛ لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس لجنة الجائزة الأمير فهد بن خالد السديري عن شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لتشريفه حفل الجائزة؛ تقديراً لمقام الأمير خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- ودعمه للعلم والمنتسبين إليه من خلال تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين الفائزين بها، مؤكداً أن ذلك يعد تكريماً للمتفوقين والمتميزين، مشيراً إلى أن ذلك ليس غريباً عليه، من خلال الدعم المستمر وتشجيعه الدائم لأبناء الوطن في كل المجالات.

من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة الجائزة الأمير تركي بن خالد السديري جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي، من الجوائز المهمة التي تعطي الحوافز والدوافع الكبيرة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للتفوق والتميز في البحث عن العلم والمعرفة.

وأشار إلى أن الجائزة تحمل جزءاً من واجب الوفاء بحق الأمير خالد بن أحمد السديري، أحد الرجال الذين خدموا هذه البلاد بكل تفانٍ وإخلاص.

من جانبه، قدّم أمين عام الجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لتشريفه حفل الجائزة وتكريم الفائزين، مؤكداً أن هذا يعد داعماً وحفزاً لهم ولغيرهم من أبناء الوطن للتميز.

كما قدّم شكره لرئيس لجنة الجائزة الأمير فهد بن خالد السديري؛ لجهوده ومتابعته المستمرة لأعمال اللجنة لإنجاح الجائزة وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنه سيتم هذا العام تكريم 63 طالباً وطالبةً من المتفوقين في محافظات الغاط والمجمعة والزلفي لمراحل التعليم العام والجامعي كما سيتم تكريم ثلاثة معلمين وثلاثة معلمات من المتميزين في الأداء والعمل، مقدماً تهنئته للفائزين والفائزات من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.