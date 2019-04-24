بالصور: إصابة 7 معلمات في حادث تصادم على طريق غميقة – العين الحارة

أُصيبت سبع معلمات ومواطن، ظهر اليوم، إثر حادث مروري وقع على طريق غميقة – العين الحارة؛ شرقي محافظة الليث.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى أن سيارة من نوع “فان” تقل عدد سبع معلمات يعملن بإحدى مدارس قطاع جدم- شرقي المحافظة، قد اصطدمت بسيارة أخرى من نوع “جيب شاص” يقوده أحد المواطنين، وذلك على طريق غميقة – العين الحارة، مما نتج عنه إصابة المعلمات بإصابات راوحت بين كسور ورضوض، إضافة إلى إصابة قائد السيارة الأخرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.

باشر الحادث مرور الليث بقيادة مدير الإدارة العقيد نواف النفيعي؛ وسيارات الإسعاف بالهلال الأحمر، والدفاع المدني، ودوريات شرطة الليث ممثلة في مخفر شرطة غميقة.