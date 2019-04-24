السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشن الحملة الإعلامية لإدارة الإعلام والاتصال " إعلام بروح الحرمين "



مكة المكرمة في 19 شعبان 1440 ه الموافق 24 أبريل 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الحملة الإعلامية لإدارة الإعلام والاتصال " إعلام بروح الحرمين " التي تتضمن عدداً من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تبرز جهود ولاة الأمر – حفظهم الله – في خدمة قاصدي بيت الله الحرام

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الدكتور سالم بن علي عريجة أن هذه الحملة مستمرة ومتجددة وتعتبر انطلاقة لأعمال إدارة الإعلام والاتصال خلال موسم رمضان المبارك والتي جاءت بحلة جديدة عبر التوسع في استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد ,

وأفاد أن هنالك العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والاستضافات الخارجية لعدد كبير من الشخصيات والقنوات والوسائل الإعلامية التي نسعى من خلالها لإبراز جهود ولاة الأمر – حفظهم الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والصورة المشرقة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لافتا أن هذه الحملة تحمل العديد من الأهداف النبيلة تتمثل في إبراز جهود الدولة – رعاها الله في العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين , وتسعى من خلالها إدارة الإعلام والاتصال لتعزيز قيم تعظيم المسجد الحرام لدى العاملين بالحرمين الشريفين , وتوعية المجتمع وقاصدي بيت الله الحرام في تعظيم مكانة الحرمين .

// انتهى //

19:52ت م

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