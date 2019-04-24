السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بجازان يستعد لاستقبال الشهر الفضيل



جيزان 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداده لاستقبال شهر رمضان المبارك, وذلك بتوفير أكثر من 30000 متر مربع موكيت توزعت على المساجد والجوامع التي تحتاج إليها في جميع محافظات المنطقة، وكذلك صيانة صوتياتها وكهربائها ودورات المياه، من أجل أن يؤدي المسلم شعائره بخشوع وسكينة ووقار.

وبين فضيلة مدير عام الفرع أسامة بن زيد المدخلي، أن كل هذه الأعمال خدمة لبيوت الله جل وعلا وتوفير السبل كافة لإقامة الصلوات الخمس وصلاة التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير، أن يبلغنا شهر رمضان، ونحن نرفل في ثوب الصحة والعافية، وأن يعيننا وجميع المسلمين على صيامه وقيامه ويكتبنا الله في نهاية الشهر الفضيل من العتقاء.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام الفرع موسى بن سلمان خبراني، أن الفرع وجه جميع منسوبي المساجد باتباع الضوابط والتعليمات الواردة من الوزارة ومواصلة أعمال الصيانة والنظافة على الوجه المطلوب، مشيرًا إلى أن خدمة بيوت الله وتسهيل السبل لإقامة شعائر الله عز وجل فيه أجر عظيم وثواب جزيل، سائلاً الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان.

// انتهى //

19:10ت م

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