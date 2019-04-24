السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يرأس الاجتماع الثاني للجنة متابعة الاستعداد للعام الدراسي القادم



جيزان 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس‬ اليوم، الاجتماع الثاني للجنة متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم والذي عقد في قاعة الاجتماعات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وأكد الدكتور الأحوس في بداية الاجتماع أهمية الاستعداد المبكر لانطلاقة العام الدراسي والذي سينعكس على أداء المعلمين والمعلمات ويرفع من مستوى التحصيل الدراسي ويهيئ الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمية.

وبين أهمية الاجتماع في التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة بما يحقق تكامل العمل بينها ويوحد الجهود نحو تحقيق الهدف، مشيراً إلى أن لجنة الاستعداد المركزية تعد نواة للعمل وسيشكل منها عدد من اللجان الفرعية بالمكاتب لمتابعة سير العمل وتجويده، مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجنة على جهودهم.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات التي تحقق بداية مميزة لانطلاق عام دراسي جديد، ومنها مناقشة خطط الإدارات ذات العلاقة كالمباني والمستودعات وتقنيات التعليم والمقررات وشؤون المعلمين وخدمات الطلاب والتجهيزات المدرسية والاختبارات والقبول، والسبل الكفيلة بنجاح هذه الخطط وفرص تحسينها.

// انتهى//

19:09ت م

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