السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي سفير فلسطين لدى لبنان



بيروت 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة اليوم السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن

عبد الله بخاري .

وتطرق اللقاء للعلاقات التي تربط المملكة بفلسطين وما قدمته المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في فلسطين في مجالات الصحة والأمن الغذائي وتنسيق العمليات الإنسانية والتعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي والحماية والتعليم وغيرها بما يصل إلى 78 مشروعاً إنسانيا في مختلف القطاعات.

وشكر دبور المملكة على التبرع بقيمة 1.5 مليون دولار لوكالة الاونروا في لبنان لتمويل صندوق العسر الشديد الذي يقدم خدمات صحية إضافية للمرضى الفلسطينيين، معربًا عن تقديره لهذه المساهمة الفعالة في تخفيف معاناة ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان.

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19:09ت م

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