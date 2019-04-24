السعودية اليوم / وزير الدفاع الروسي يلتقي وزير القوات المسلحة الشعبية بكوريا الشمالية



موسكو 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم، وزير القوات المسلحة الشعبية بكوريا الشمالية نو غوان تشول، وذلك على هامش مؤتمر الأمن الدولي الثامن في العاصمه الروسية موسكو .

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ان الجانبين ناقشا علاقات التعاون الثنائي ومواصلة تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما التعاون العسكري .

// انتهى //

18:54ت م

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