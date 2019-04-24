السعودية اليوم / مستشفى الأمن بالرياض يوقع اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر



الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

وقّع مستشفى قوى الأمن بالرياض اتفاقية تعاون مع الجمعية

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بين صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود.

وتختص الاتفاقية بإجراء الأبحاث والدراسات الطبية المشتركة والتدريب وبتوفير برنامج رعاية متخصصة لمرض الزهايمر، وبناء قاعدة علمية بحثية تدريبية لتلك البرامج بين الجمعية والمستشفى، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين .

وتهدف الاتفاقية إلى توفير برنامج رعاية متخصصة لمرض الزهايمر، و يلتزم المستشفى بموجبها بالمساهمة في دعم الجمعية من خلال تقديم الاستشارات الطبية المرتبطة بالزهايمر ودعم أعمال الجمعية في هذا المجال من خلال الإشراف العلمي على اعداد المطبوعات التثقيفية والعلمية وعلى تنفيذها، وبث الوعي المجتمعي بالمرض، والتعاون فيما بينهما لإعداد وتنفيذ برامج تطويرية للمتخصصين بمرض الزهايمر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اهتمام مستشفى الأمن والجمعية بدعم مرضى الزهايمر حيث يعنى المستشفى بتطوير الرعاية الصحية في المملكة، ودعم الجانب البحثي والتعليمي، حيث يعد برنامج مستشفى قوى الأمن أحد الواجهات الرئيسة في تقديم الرعاية الطبية في المملكة، ومركزاً تعليمياً وتدريبياً معترفاً به رسمياً من قبل هيئات طبية محلية وعربية وعالمية ويحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

// انتهى //

18:28ت م

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الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واسوقّع مستشفى قوى الأمن بالرياض اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وذلك خلال حفل اجتماع الجمعية العمومية العاشرة للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الذي عقد مساء أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عضو شرف الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بين صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود.وتختص الاتفاقية بإجراء الأبحاث والدراسات الطبية المشتركة والتدريب وبتوفير برنامج رعاية متخصصة لمرض الزهايمر، وبناء قاعدة علمية بحثية تدريبية لتلك البرامج بين الجمعية والمستشفى، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين .وتهدف الاتفاقية إلى توفير برنامج رعاية متخصصة لمرض الزهايمر، و يلتزم المستشفى بموجبها بالمساهمة في دعم الجمعية من خلال تقديم الاستشارات الطبية المرتبطة بالزهايمر ودعم أعمال الجمعية في هذا المجال من خلال الإشراف العلمي على اعداد المطبوعات التثقيفية والعلمية وعلى تنفيذها، وبث الوعي المجتمعي بالمرض، والتعاون فيما بينهما لإعداد وتنفيذ برامج تطويرية للمتخصصين بمرض الزهايمر.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اهتمام مستشفى الأمن والجمعية بدعم مرضى الزهايمر حيث يعنى المستشفى بتطوير الرعاية الصحية في المملكة، ودعم الجانب البحثي والتعليمي، حيث يعد برنامج مستشفى قوى الأمن أحد الواجهات الرئيسة في تقديم الرعاية الطبية في المملكة، ومركزاً تعليمياً وتدريبياً معترفاً به رسمياً من قبل هيئات طبية محلية وعربية وعالمية ويحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.// انتهى //18:28ت م0246

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