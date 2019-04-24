السعودية اليوم / صندوق التنمية العقارية يُمدّد معرض "سكني إكسبو جدة" ثلاثة أيام



جدة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م واس

أعلن صندوق التنمية العقارية عن تمديد فترة معرض "سكني اكسبوا جدة 2019" لمدة ثلاثة أيام قادمة ، ابتداء من غد الخميس 25 حتى يوم السبت 27 أبريل ، عقب الإقبال الذي شهده المعرض في الأيام الماضية، حيث تجاوز عدد الزوار 13 ألف زائر من مختلف مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة.

ودعا المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي ، مستفيدي برنامج "سكني" إلى زيارة المعرض في الأيام الثلاثة القادمة والاستفادة من العروض الخاصة التي تقدمها الجهات التمويلية المشاركة في المعرض ، وكذلك العروض التي يقدمها المطورون والشركات العقارية المتواجدة ، والتي تشمل البناء الذاتي والبيع على الخارطة وغيرها ، اضافة الى التنوع في المنتجات السكنية.

وأضاف العصيمي ، أن المعرض تم تمديده لثلاثة أيام قادمة نظراً للإقبال الذي شهده المعرض في أيامه الماضية وحاجة المستفيدين إلى التعرف على الخيارات والحلول التمويلية والمنتجات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالتعاون مع الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن المعرض يوفر باقة متكاملة من الخدمات والحلول التي تسهل على المواطن طريقه نحو تملك مسكنه الأول ، حيث يتواجد المستشار العقاري لخدمة المستفيدين فور دخولهم المعرض ودراسة حالتهم المالية وتقديم النصيحة لهم ومعرفة الخيارات التمويلية المتاحة ، إضافة إلى وجود أجنحة المعرض المختلفة التي تجمع الجهات التمويلية من جهة ، والشركات العقارية والمطورين من جهة أخرى.

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18:20ت م

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