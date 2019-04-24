السعودية اليوم / بدء أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري



القاهرة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدورة العادية (109) على المستوى الوزاري، برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.

وأكد معاليه في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أهمية الاجتماع الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية كجزء مهم من الدور التنموي الفاعل الذي تقوم به لدعم مبادرات ومشاريع التنمية الإدارية في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتدارس أهم قضايا الإدارة العربية والتنمية الإدارية.

وقال "الحمدان": "إننا نلتقي اليوم لنواصل دعم الجهود الرامية للارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في وطننا العربي، من خلال عمل ممنهج مشترك وبناء، وخطط علمية تسهم في تحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها جميعًا، وتقود إلى تحقيق التطلعات المعقودة على المنظمة من قبل قياداتنا العربية".

ونوّه باهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعمل على ترسيخ مبادئ التعاون العربي المشترك والنهوض بمستوى الإدارة، تحقيقًا لتنمية إدارية شاملة تقود إلى ممارسات إدارية عصرية لتحقيق أهداف المنظمة الإستراتيجية المتمثلة في دعم مؤسسات التنمية الإدارية العربية، وتنمية ممارسات وأداء الإدارات العربية العليا، ودعم صانعي السياسات الاقتصادية والتنموية، وتطوير التعليم الإداري ومؤسساته في البلدان العربية.

وأشار معالي وزير الخدمة المدنية إلى حجم الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بوصفها أحد المنظمات الفاعلة والمتطورة التي تملك من معطيات العصر الحديث، لافتًا الانتباه إلى أنها من المنظمات المهمة التي تحظى بالكثير من الدعم والاهتمام والمساندة من الدول العربية الأعضاء، ومن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير

ولفت الانتباه إلى حجم التعاون الكبير والمثمر بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبين مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالمملكة العربية

من جانبها، أشادت معالي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد في كلمتها، بالتطوير المستمر لآليات عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية في استخدام أحدث التقنيات الإدارية ورفع قدرات العاملين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدل إنجاز المنظمة للبرامج والأنشطة، والذي وضح جليًا في الزيادة الملحوظة والتصاعدية في عدد البرامج المنفذة، وبالتالي زيادة عدد المشاركين والمستفيدين من هذه البرامج.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها مصر في إطار خطة الإصلاح الإداري، لافتة الانتباه إلى أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ستكون البوابة الوحيدة لتأهيل الموظفين وتقييمهم لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في وجود جهاز إداري كفء وفعال.

وفيما يتعلق بخطة بناء القدرات أفادت الوزيرة المصرية بأن الدولة تهتم ببناء الإنسان حيث أن الاستثمار في العنصر البشري هو أغلى أنواع الاستثمار، فضلاً عن الاهتمام بتقديم الخدمة للمواطن وتحسين الخدمات الحكومية.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير انجازات المنظمة للعام 2019م.

مما يذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.

// انتهى //

17:58ت م

0230



القاهرة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واسبدأت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدورة العادية (109) على المستوى الوزاري، برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.وأكد معاليه في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أهمية الاجتماع الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية كجزء مهم من الدور التنموي الفاعل الذي تقوم به لدعم مبادرات ومشاريع التنمية الإدارية في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتدارس أهم قضايا الإدارة العربية والتنمية الإدارية.وقال "الحمدان": "إننا نلتقي اليوم لنواصل دعم الجهود الرامية للارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في وطننا العربي، من خلال عمل ممنهج مشترك وبناء، وخطط علمية تسهم في تحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها جميعًا، وتقود إلى تحقيق التطلعات المعقودة على المنظمة من قبل قياداتنا العربية".ونوّه باهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعمل على ترسيخ مبادئ التعاون العربي المشترك والنهوض بمستوى الإدارة، تحقيقًا لتنمية إدارية شاملة تقود إلى ممارسات إدارية عصرية لتحقيق أهداف المنظمة الإستراتيجية المتمثلة في دعم مؤسسات التنمية الإدارية العربية، وتنمية ممارسات وأداء الإدارات العربية العليا، ودعم صانعي السياسات الاقتصادية والتنموية، وتطوير التعليم الإداري ومؤسساته في البلدان العربية.وأشار معالي وزير الخدمة المدنية إلى حجم الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بوصفها أحد المنظمات الفاعلة والمتطورة التي تملك من معطيات العصر الحديث، لافتًا الانتباه إلى أنها من المنظمات المهمة التي تحظى بالكثير من الدعم والاهتمام والمساندة من الدول العربية الأعضاء، ومن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وذلك حرصًا من حكومة المملكة على تحقيق كل ما يؤدي إلى رفعة وتقدم الأمتين العربية والإسلامية.ولفت الانتباه إلى حجم التعاون الكبير والمثمر بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبين مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية ، مُعربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج تسهم في تحقيق النماء والتطور للوطن العربي.من جانبها، أشادت معالي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد في كلمتها، بالتطوير المستمر لآليات عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية في استخدام أحدث التقنيات الإدارية ورفع قدرات العاملين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدل إنجاز المنظمة للبرامج والأنشطة، والذي وضح جليًا في الزيادة الملحوظة والتصاعدية في عدد البرامج المنفذة، وبالتالي زيادة عدد المشاركين والمستفيدين من هذه البرامج.وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها مصر في إطار خطة الإصلاح الإداري، لافتة الانتباه إلى أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ستكون البوابة الوحيدة لتأهيل الموظفين وتقييمهم لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في وجود جهاز إداري كفء وفعال.وفيما يتعلق بخطة بناء القدرات أفادت الوزيرة المصرية بأن الدولة تهتم ببناء الإنسان حيث أن الاستثمار في العنصر البشري هو أغلى أنواع الاستثمار، فضلاً عن الاهتمام بتقديم الخدمة للمواطن وتحسين الخدمات الحكومية.ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير انجازات المنظمة للعام 2019م.مما يذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.// انتهى //17:58ت م0230

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.