2019-04-24

حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تضرب المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب تعرض المملكة إلى حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من الغد وذلك بسبب سيطرة مرتفع جوي شمال السعودية يعمل على جلب تيارات هوائية باردة نسبياً مع تعمق وامتداد منخفض البحر الأحمر الذي يعمل على جلب تيارات هوائية رطبة ودافئة.

وتوقع المركز أن تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الخميس الموافق 25-04-2019 وتكون محصورة على غرب السعودية وبشدة خفيفة إلى متوسطة مع تكونات رعدية محلية على مرتفعات جنوب غرب.

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واعتباراً من يوم الجمعة 26-04-2019 ستتركز الحالية مع ازدياد تعمق منخفض البحر الأحمر داخل الأراضي السعودية مما يعمل على اشتداد حالة عدم الاستقرار وتكون الفرص مهيأة لهطول زخات رعدية وغزيرة احياناً مع نشاط سطحي للرياح المصحوبة بهبات قوية أحياناً على أجزاء واسعة من غرب السعودية خاصة منطقة المدينة المنورة ثم تنتقل الفرص لتشمل الأجزاء الغربية من وسط المملكة، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر على العاصمة الرياض.

واعتباراً من يوم السبت الموافق 27-04-2019 تستمر الحالة الجوية وتكون قوية مع فرص لهطول زخات رعدية غزيرة والتي تكون مصحوبة بهطول البرديات ونشاط كبير للرياح السطحية التي تكون مترافقة مع هبات قوية أحياناً وأيضا تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الهطولات المطرية، وتتركز الحالة على الأجزاء الوسطى لتشمل مناطق القصيم وحائل ثم تنتقل الفرص إلى أجزاء من شمال شرق السعودية.

وتكون الفرص يوم الأحد الموافق 28-04-2018 مستمرة لهطول زخات من المطر تكون متفاوتة الشدة على أجزاء من وسط وشرق السعودية.