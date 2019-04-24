تسليم 55 وحدة سكنية لأهالي حي السديس في ينبع

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - واس

سلم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بحضور رئيس مجلس الأمناء لصندوق موظفي سابك الخيري سليمان بن عبد العزيز الحصين، وعدد من مسؤولي المحافظة والأهالي، 55 وحدة سكنية بحي السديس وذلك يوم الاثنين 22 إبريل 2019.

وقد وجه محافظ ينبع شكره إلى سابك على تنفيذ هذه المشاريع التي استفاد منها 319 فردًا من الأسر محدودة الدخل، مشيدًا بالدور الذي يقوم به صندوق موظفي سابك الخيري (بر)، كأنموذج لدور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة في مجال حلول الإسكان، بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030.

تأتي هذه المشاريع في إطار منظومة الإسكان الخيري لصندوق (بر) في منطقة المدينة المنورة التي بدأت في العام 2015 وسلمت دفعتها الأولى في ديسمبر 2017، وقد بلغت 70 وحدة سكنية في كل من قرية النجف وأبو شكير و النباه بمجموع 125 وحدة سكنية بقيمة 45 مليون ريال

جدير بالذكر أن صندوق (بر) مبادرة أنشأها موظفو (سابك) كإسهام منهم في دور الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد سبق للصندوق تنفيذ عدة مشاريع سكنية في عدة مناطق في المملكة، إضافة إلى مبادراته وبرامجه المختلفة في مجال العمل الخيري والتطوعي ذي الأثر المستدام.

إيجاد معايير لقياس الجودة للسوق المحلية لتيسير تنمية صادرات التمور إلى أسواق عالمية جديدة يعد هدفاً رئيساً لهذا البرنامج.