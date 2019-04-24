الهلال الأحمر يجهز 200 دراج منقذ لخدمة المجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شارك نحو 200 دراج في دورة الهلال الأحمر التدريبية بعنوان " الدراج المنقذ " ، بهدف تجهيز الدراجين لخدمة المصابين في الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق والتي نظمها فريق باند اوف بايكرز اليوم في جدة.
وتناولت الدورة أهيمة عكس الصورة السلبية نحو الدراجين لدى البعض في المجتمع، وذلك من خلال خدمتهم للمصابين وسهولة وصولهم لمكان الحادث وعمل اللازم قبل وصول الجهات المختصة والاستفادة من وجودهم في الطرقات لخدمة المجتمع.
قدمها الأخصائي في الهلال الأحمر عايض الشمراني ومحمد الرفاعي بإشراف الدكتور المستشار بندر بارحيم.
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