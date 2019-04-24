إجازات المدارس والجامعات بالسعودية| مواعيد التقويم الدراسي لعام 1440| موعد العُطلات الرسمية لعام...

التقويم الدراسي لعام 1440 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1440/ 2019 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.

إجازات السعودية 2019 بالكامل

#أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1440

أعلنت كافة قطاعات التعليم الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية، بجدولة أيام العُطلات الرسمية وأيام العمل خلال العام الدراسي الحالي 1440 والذي سيكون في شهر رمضان المقبل.

كما أعلنت نهاية اختبارات العام الدراسي الثاني، بأنه سيكون قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث من المفترض الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل حلول شهر رمضان، نظراً لحلوله أثناء العام الدراسي، ولهذا الأمر حرصنا على نشر كل جديد في ما يخص وزارة التعليم والخدمة المدنية، وإليكم التفاصيل:

تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1440

بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1440 16-8-1440هـ 21-4-2019 م Advertisements بداية إجازة نهاية العام 1440 27-8-1440هـ 2-5-2019 م عودة الإداريين للعام الدراسي الجديد 1441 18-11-1440هـ 21-7-2019 م

تعرف على موعد العُطلات الرسمية لعام 1440

ننشر إليكم بيان كامل لكافة العُطلات الرسمية لموظفي الدولة بالمملكة العربية السعودية