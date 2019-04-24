إجازات المدارس والجامعات بالسعودية| مواعيد التقويم الدراسي لعام 1440| موعد العُطلات الرسمية لعام...

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التقويم الدراسي لعام 1440 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1440/ 2019 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.
إجازات السعودية 2019 بالكامل
#أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1440
أعلنت كافة قطاعات التعليم الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية، بجدولة أيام العُطلات الرسمية وأيام العمل خلال العام الدراسي الحالي 1440 والذي سيكون في شهر رمضان المقبل.
كما أعلنت نهاية اختبارات العام الدراسي الثاني، بأنه سيكون قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث من المفترض الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل حلول شهر رمضان، نظراً لحلوله أثناء العام الدراسي، ولهذا الأمر حرصنا على نشر كل جديد في ما يخص وزارة التعليم والخدمة المدنية، وإليكم التفاصيل:
تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1440
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1440
|16-8-1440هـ
21-4-2019 م
|بداية إجازة نهاية العام 1440
|27-8-1440هـ
2-5-2019 م
|عودة الإداريين للعام الدراسي الجديد 1441
|18-11-1440هـ
21-7-2019 م
تعرف على موعد العُطلات الرسمية لعام 1440
ننشر إليكم بيان كامل لكافة العُطلات الرسمية لموظفي الدولة بالمملكة العربية السعودية
|التاريخ
|المناسبة
|القطاع الحكومي
|القطاع الخاص
|معلومات هامة
|1 شوال (4 يونيو 2019)
|أول أيام عيد الفطر المبارك
|12 يوم إجازة رسمية
|3-7 أيام إجازة رسمية
|سيوافق عيد الفطر الذي يقع عقب انتهاء شهر رمضان اليوم الرابع من شهر يونيو ويتم منح عشرة أيام إجازة رسمية للحكومي أما ما يتعلق بالقطاع الخاص فإنه سيكون وفق رغبة الشركة
|10 ذو الحجة (10 أغسطس 2019)
|عيد الأضحى المبارك
|10 إلى 12 يوم إجازة
|3 إلى 7 أيام إجازة
|يعتمد القطاع الخاص على رغبة الشركة في إعطاء أيام الإجازة الرسمية لأيام عيد الأضحى وأيام إجازة القطاع الحكومي عشرة أيام
|اليوم الوطني للمملكة
|23 سبتمبر 2019 (يوم الإثنين)
|يوم واحد
|يوم واحد
|يوافق هذا اليوم اليوم الأول في الميزان