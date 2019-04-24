، شاهد الصور الأولى المسربة لهاتف "جوجل بيكسل" الجديد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت تقارير صحفية صوراً أولى مسربة من هاتف شركة "جوجل" الأمريكية المرتقب "بيكسل 3 أيه" و"بيكسل 3 أيه إكس إل".
ويظهر في تلك الصور المسربة، التي نشرها موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" أجرت تغييرات طفيفة، في نسخة "جوجل بيكسل 3 أيه"، المتوقع أن يكون نسخة اقتصادية أقل في السعر من النسخة السابقة.
ويظهر "جوجل بيكسل 3 أيه" بهيكل مصمم من البلاستيك، بدلاً من الهيكل الزجاجي الذي اشتهرت به نسخة "جوجل بيكسل 3".
ويحمل "جوجل بيكسل 3 أيه"، وفقاً للصور والبيانات المسربة نفس الكاميرا القوية التي تمتعت بها النسخة السابقة.
ويختلف "جوجل بيكسل 3 أيه" أيضاً في أنه لا يوجد به سماعتان من الجهة الأمامية، كما تم تغيير زر الطاقة وجعله باللون البرتقالي بدلاً من الوردي أو الأخضر الفاتح.
ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسمياً عن نسختي هاتفها الجديد "جوجل بيكسل 3 أيه" و"جوجل بيكسل 3 أيه إكس إل"، في مطلع شهر مايو المقبل، وتحديداً يوم 7 مايو في مؤتمر المطورين.
شاهد الصور الأولى المسربة لهاتف "جوجل بيكسل" الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
نشرت تقارير صحفية صوراً أولى مسربة من هاتف شركة "جوجل" الأمريكية المرتقب "بيكسل 3 أيه" و"بيكسل 3 أيه إكس إل".
ويظهر في تلك الصور المسربة، التي نشرها موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" أجرت تغييرات طفيفة، في نسخة "جوجل بيكسل 3 أيه"، المتوقع أن يكون نسخة اقتصادية أقل في السعر من النسخة السابقة.
ويظهر "جوجل بيكسل 3 أيه" بهيكل مصمم من البلاستيك، بدلاً من الهيكل الزجاجي الذي اشتهرت به نسخة "جوجل بيكسل 3".
ويحمل "جوجل بيكسل 3 أيه"، وفقاً للصور والبيانات المسربة نفس الكاميرا القوية التي تمتعت بها النسخة السابقة.
ويختلف "جوجل بيكسل 3 أيه" أيضاً في أنه لا يوجد به سماعتان من الجهة الأمامية، كما تم تغيير زر الطاقة وجعله باللون البرتقالي بدلاً من الوردي أو الأخضر الفاتح.
ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسمياً عن نسختي هاتفها الجديد "جوجل بيكسل 3 أيه" و"جوجل بيكسل 3 أيه إكس إل"، في مطلع شهر مايو المقبل، وتحديداً يوم 7 مايو في مؤتمر المطورين.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
06:52 PM
نشرت تقارير صحفية صوراً أولى مسربة من هاتف شركة "جوجل" الأمريكية المرتقب "بيكسل 3 أيه" و"بيكسل 3 أيه إكس إل".
ويظهر في تلك الصور المسربة، التي نشرها موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" أجرت تغييرات طفيفة، في نسخة "جوجل بيكسل 3 أيه"، المتوقع أن يكون نسخة اقتصادية أقل في السعر من النسخة السابقة.
ويظهر "جوجل بيكسل 3 أيه" بهيكل مصمم من البلاستيك، بدلاً من الهيكل الزجاجي الذي اشتهرت به نسخة "جوجل بيكسل 3".
ويحمل "جوجل بيكسل 3 أيه"، وفقاً للصور والبيانات المسربة نفس الكاميرا القوية التي تمتعت بها النسخة السابقة.
ويختلف "جوجل بيكسل 3 أيه" أيضاً في أنه لا يوجد به سماعتان من الجهة الأمامية، كما تم تغيير زر الطاقة وجعله باللون البرتقالي بدلاً من الوردي أو الأخضر الفاتح.
ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسمياً عن نسختي هاتفها الجديد "جوجل بيكسل 3 أيه" و"جوجل بيكسل 3 أيه إكس إل"، في مطلع شهر مايو المقبل، وتحديداً يوم 7 مايو في مؤتمر المطورين.
، شاهد الصور الأولى المسربة لهاتف "جوجل بيكسل" الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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