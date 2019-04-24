، مسؤول روسي يتهم واشنطن بالتخطيط لتوجيه ضربة صاروخية نووية مباغتة ،

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اتهم مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بنشر وسائل الدرع الصاروخية قرب حدود بلاده؛ كي تتمكن من توجيه ضربة صاروخية نووية مباغتة إليها.
وقال النائب الأول لرئيس إدارة العمليات العامة في هيئة أركان الجيش الروسي الفريق فيكتور بوزنيخير، أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً، عبر نشر الدرع الصاروخية العالمية، للحصول على إمكانية استهداف أي دولة غير مرحب بها في نظر واشنطن دون أن تكون لهذه الدولة إمكانية الرد، بحسب "روسيا اليوم".
كما حذر "بوزنيخير" الدول التي تقدم أراضيها لنشر أنظمة الدرع الصاروخية الأمريكية من الأخطار التي قد تلحق بها.
وأشار إلى أن من العناصر السلبية بالنسبة للأمن الإقليمي "المستوى المرتفع للأخطار المحدقة بالدول التي تنتشر أو سوف تنتشر على أراضيها وسائل الدرع الصاروخية الأمريكية".
وأوضح المسؤول العسكري أن على هذه الدول إدراك أن "الأنظمة المعلوماتية والقتالية للدرع الصاروخية هي المستهدفة بالدرجة الأولى".
ولفت "بوزنيخير" إلى أن استخدام وسائل الدرع الصاروخية خلال مدة زمنية طويلة ينجم عنه تهديدات متعلقة بالتلوث الإشعاعي للأراضي، الأمر الذي يعرّض للخطر دولاً لا تشارك في تنفيذ مخططات البنتاجون في المجال المذكور.
مسؤول روسي يتهم واشنطن بالتخطيط لتوجيه ضربة صاروخية نووية مباغتةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
اتهم مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بنشر وسائل الدرع الصاروخية قرب حدود بلاده؛ كي تتمكن من توجيه ضربة صاروخية نووية مباغتة إليها.
وقال النائب الأول لرئيس إدارة العمليات العامة في هيئة أركان الجيش الروسي الفريق فيكتور بوزنيخير، أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً، عبر نشر الدرع الصاروخية العالمية، للحصول على إمكانية استهداف أي دولة غير مرحب بها في نظر واشنطن دون أن تكون لهذه الدولة إمكانية الرد، بحسب "روسيا اليوم".
كما حذر "بوزنيخير" الدول التي تقدم أراضيها لنشر أنظمة الدرع الصاروخية الأمريكية من الأخطار التي قد تلحق بها.
وأشار إلى أن من العناصر السلبية بالنسبة للأمن الإقليمي "المستوى المرتفع للأخطار المحدقة بالدول التي تنتشر أو سوف تنتشر على أراضيها وسائل الدرع الصاروخية الأمريكية".
وأوضح المسؤول العسكري أن على هذه الدول إدراك أن "الأنظمة المعلوماتية والقتالية للدرع الصاروخية هي المستهدفة بالدرجة الأولى".
ولفت "بوزنيخير" إلى أن استخدام وسائل الدرع الصاروخية خلال مدة زمنية طويلة ينجم عنه تهديدات متعلقة بالتلوث الإشعاعي للأراضي، الأمر الذي يعرّض للخطر دولاً لا تشارك في تنفيذ مخططات البنتاجون في المجال المذكور.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
06:43 PM
حذر الدول التي تقدّم أراضيها لنشر أنظمة الدرع الأمريكية
اتهم مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بنشر وسائل الدرع الصاروخية قرب حدود بلاده؛ كي تتمكن من توجيه ضربة صاروخية نووية مباغتة إليها.
وقال النائب الأول لرئيس إدارة العمليات العامة في هيئة أركان الجيش الروسي الفريق فيكتور بوزنيخير، أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً، عبر نشر الدرع الصاروخية العالمية، للحصول على إمكانية استهداف أي دولة غير مرحب بها في نظر واشنطن دون أن تكون لهذه الدولة إمكانية الرد، بحسب "روسيا اليوم".
كما حذر "بوزنيخير" الدول التي تقدم أراضيها لنشر أنظمة الدرع الصاروخية الأمريكية من الأخطار التي قد تلحق بها.
وأشار إلى أن من العناصر السلبية بالنسبة للأمن الإقليمي "المستوى المرتفع للأخطار المحدقة بالدول التي تنتشر أو سوف تنتشر على أراضيها وسائل الدرع الصاروخية الأمريكية".
وأوضح المسؤول العسكري أن على هذه الدول إدراك أن "الأنظمة المعلوماتية والقتالية للدرع الصاروخية هي المستهدفة بالدرجة الأولى".
ولفت "بوزنيخير" إلى أن استخدام وسائل الدرع الصاروخية خلال مدة زمنية طويلة ينجم عنه تهديدات متعلقة بالتلوث الإشعاعي للأراضي، الأمر الذي يعرّض للخطر دولاً لا تشارك في تنفيذ مخططات البنتاجون في المجال المذكور.
، مسؤول روسي يتهم واشنطن بالتخطيط لتوجيه ضربة صاروخية نووية مباغتة ،
المصدر : الخليج 365
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