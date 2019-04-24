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أفادت صحيفة سودانية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولاً كان يشغل 12 منصباً بالسكة الحديد قد هرب، كاشفة النقاب عن وجود فساد مالي وإداري بهيئة السكة الحديد، حيث يشغل شخص واحد كل تلك المناصب، أبرزها نائب مدير عام الهيئة و11 منصباً كمدير لمشروعات مختلفة يتقاطع العمل بينها.
وأوضحت صحيفة "الانتباهة"، أن ذلك أدى لحدوث تجاوزات وتأخير العمل في مشروعات مختلفة، فضلاً عن مخالفات في استيراد مواسير للهيئة.
ووفقاً لخطاب رسمي تقدم مدير مشروع "أبو جابرة نيالا الخط الموازي" المهندس محمد علي حسابو مرسل لوزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام للتخطيط والمشروعات والنظم باستخدام نفوذ الوزير السابق، وشغله 12 منصباً في الهيئة، مطالباً بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات.
هروب مسؤول سوداني كان يشغل 12 منصباً في "السكة الحديد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
أفادت صحيفة سودانية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولاً كان يشغل 12 منصباً بالسكة الحديد قد هرب، كاشفة النقاب عن وجود فساد مالي وإداري بهيئة السكة الحديد، حيث يشغل شخص واحد كل تلك المناصب، أبرزها نائب مدير عام الهيئة و11 منصباً كمدير لمشروعات مختلفة يتقاطع العمل بينها.
وأوضحت صحيفة "الانتباهة"، أن ذلك أدى لحدوث تجاوزات وتأخير العمل في مشروعات مختلفة، فضلاً عن مخالفات في استيراد مواسير للهيئة.
ووفقاً لخطاب رسمي تقدم مدير مشروع "أبو جابرة نيالا الخط الموازي" المهندس محمد علي حسابو مرسل لوزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام للتخطيط والمشروعات والنظم باستخدام نفوذ الوزير السابق، وشغله 12 منصباً في الهيئة، مطالباً بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
06:05 PM
نائب مدير عام الهيئة.. ومدير مشروعات مختلفة يتقاطع العمل بينها
أفادت صحيفة سودانية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولاً كان يشغل 12 منصباً بالسكة الحديد قد هرب، كاشفة النقاب عن وجود فساد مالي وإداري بهيئة السكة الحديد، حيث يشغل شخص واحد كل تلك المناصب، أبرزها نائب مدير عام الهيئة و11 منصباً كمدير لمشروعات مختلفة يتقاطع العمل بينها.
وأوضحت صحيفة "الانتباهة"، أن ذلك أدى لحدوث تجاوزات وتأخير العمل في مشروعات مختلفة، فضلاً عن مخالفات في استيراد مواسير للهيئة.
ووفقاً لخطاب رسمي تقدم مدير مشروع "أبو جابرة نيالا الخط الموازي" المهندس محمد علي حسابو مرسل لوزير النقل ومدير عام الهيئة بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكا فيه من تجاوزات كبيرة لنائب المدير العام للتخطيط والمشروعات والنظم باستخدام نفوذ الوزير السابق، وشغله 12 منصباً في الهيئة، مطالباً بالتحقيق وتقصي الحقائق حول التجاوزات.
، هروب مسؤول سوداني كان يشغل 12 منصباً في "السكة الحديد" ،
المصدر : الخليج 365
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